Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Altınay için yarın, kurucu üyeliğini yaptığı Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Tören, saat 10.00’da başlayacak.

Altınay, ikindi namazının ardından köyü Beyarmudu’nda toprağa verilecek.

Mehmet Altınay, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile Beyarmudu Belediyesi iş birliğinde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı “Yaşayan Değerlerimiz Prof. Dr. Mehmet Altınay” etkinliğinde konuşulmuştu.

-Mehmet Altınay kimdir?

Mehmet Altınay 1946’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılında Kıbrıs’a dönmesinin ardından, bir süre Türk Bankası’nda çalıştı, 1974’ten sonra Cypfruvex'in Mağusa Bölgesi Müdürlüğü’ne tayin edildi.

1976 genel seçimlerine, Ulusal Birlik Partisi Mağusa Bölgesi adayı olarak katıldı ve milletvekili seçildi, ilk kurulan kabinede Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı üzerine, Aralık 1983te oluşan Kurucu Meclis Üyeliği yaptı.

1981 ve 1985 genel seçimlerinde Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden Mağusa Bölgesi milletvekili seçildi. Ulusal Birlik Partisi-Toplumcu Kurtuluş Partisi Koalisyonu döneminde (1985-1986), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

1990 genel seçimlerinde, Demokratik Mücadele Partisi’nden adaylığını koyarak milletvekilliği kazandı ancak partisinin boykot kararı üzerine Meclis’e girmedi.

12 Aralık 1993 erken genel seçimlerinde yeniden Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden aday olmakla beraber, bu kez milletvekilliği kazanamadı.

1998-2001 yılları arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da yapmış olan Altınay, evli ve üç çocuk babasıydı.