Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclisten geçti

Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Güncel konuşmalar bölümü gruplar arası mutabakat sonucu bir sonraki denetim gününe aktarıldı.

Meclisin bugünkü toplantısı sona erdi. Meclis 29 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

-Şahali

CTP milletvekili Erkut Şahali Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda casinoların ödeyeceği vergilerle ilgili örnek verdi.

Devletin elde ettiği gelir miktarına değinerek, değişikliğin ardından devletin elde edeceği gelirde düşüş yaşanacağını söyleyen Şahali, sadece bir ayda 90 bin dolarlık gelir kaybı yaşanacağını savundu, kamu kaynağının heba edileceğini ileri sürdü.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da rakamların komite aşamasında da detaylı şekilde anlatıldığını, verilen örneklerin minimum matrah üzerinden elde edilecek gelir olduğunu söyledi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de komite aşamasında, kumarhaneden gelen temsilcilerin vergi kaçırdıklarını söylediğini savundu.

“Bunlar skandaldır” diyen Şahiner, gerçekleşen rakamlar üzerinden bilgi verildiğini, 35 casinonun ödediği vergi miktarlarına değinerek, devletin gelirlerinin düşürüleceğini söyledi.

Şahiner, yasanın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, günlük olarak kazanılan paranın kaybedilen paranın görülebilmesi ve ortaya konulmasının önemli olduğunu söyleyerek, bunun görülemeyeceğinin bilindiğini, bu koşullarda tam denetim yapacak bir pozisyonda bulunulmadığını belirtti.

Berova, bu sağlanırsa bu bağlamda bir yol oluşturulmasının daha doğru olacağını kaydetti.

Beklentinin 72 milyon dolar ve üzeri olduğunu dile getiren Berova, Bakanlar Kurulu'nun bu oranları iki katına kadar artırma yetkisi bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite Başkanı Canaltay’ın yasanın teknik detay içerdiği ve sadece yan başlıklarıyla okunması önerisine CTP Milletvekili Şahali, itiraz ederek, yasanın iki sayfa olduğunu, teknik detay içermediğini söyledi.

Yasa tasarısı 26 kabul, 5 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

- Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü

Daha sonra tekrar daha görüşülmek üzere komiteye çekilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay raporu okudu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın casinoların masa makine başına ödedikleri harçlara yüzde 10 artış getirdiğini söyledi.

Hükümetin, casinolardan daha fazla harç alacağını ancak bunun finansmanının feragat edilen vergi indiriminden karşılandığını savunan Şahali, “Hükümet casinolara yüzde 50 indirim yaptı” dedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu'na kaynak aktarılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Şahali, “Bu tablodaki veriler devletin soyulacağını gösteriyor. Cebinizden bunu karşılayacağınızın taahhüdünü yapar mısınız?” diye sordu.

Şahali, Cumhurbaşkanı Tatar’a da “doğruyu yapma” çağrısında bulundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahali'nin, “yüksek sesle doğru olmayan bilgileri çarpıtarak” kabul oyu veren milletvekillerine provokasyon yaptığını söyledi.

Şahali ile televizyon programında bu rakamları tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Berova, halka rahat olmaları çağrısında bulunarak, Gelir Artırıcı Önlemler paketi çerçevesindeki bu uygulamayla devletin gelirlerini artıracağını belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de çarpıtma yapmadığını iki yasa birlikte değerlendirildiğinde kaybın ortaya çıkacağını söyleyerek, Berova’ya BRTK’da bu akşam programa çıkma çağrısında bulundu.

Şahali, BRTK’ya en son iki yıl önce çıktığını söyledi.

Şahali, yapılacak değişikliklerin yaklaşık 90 bin dolarlık kamu kaybına yol açacağını iddia etti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı 26 kabul, 5 ret oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

-Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mecliste görüşüldü.

İlk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay raporu okudu.

Yasanın madde madde görüşülmesinin ardından üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşime bırakıldı.

Ardından, Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler kısmında Birleştirilmiş Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısının kısa ismi okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Güncel konuşmalar, gruplar arası mutabakat üzerine bir sonraki denetim gününe aktarıldı.

Meclisin bugünkü oturumu sona erdi, bir sonraki toplantı 29 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.