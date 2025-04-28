Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama göreviyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.00’de başlayan Genel Kurul'da, Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Toplantıda ayrıca Sayıştay Komitesi’nin, “Ocak 2009-Ağustos 2011 Döneminde Girne Belediyesinde Gerçekleştirilen Birim Fiyat Uygulamasına ve Fatura Karşılığı Gerçekleştirilen Ödemelere İlişkin Sayıştay Denetim Raporu” da ele alınacak.