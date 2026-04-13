Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Meclisten elde edilen bilgiye göre, toplantı saat 10.45'te başlayarak, kısa sürede tamamlandı.

Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekilleri Sunat Atun ile Ahmet Savaşan, CTP Grup Başkanı Sıla Usar İncirli ile CTP Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun hayat pahalılığını düzenleyen yasa tasarısını görüştüğü oturuma perşembe sabahı 04.00 sıralarında ara verilmişti. Öztürkler, ara verme gerekçesini, “milletvekilleri, polis ve vatandaşların karşı karşıya gelmesini önlemek ve olası bir gerginliğin yaşanmasının önüne geçmek” olarak açıklamıştı.

Başbakan Ünal Üstel’in cumartesi günü, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin bu haftaki Genel Kurul gündeminden çıkarılarak bir sonraki oturuma erteleneceğini duyurması üzerine sendikalar, bugün yapacakları genel grevi, Meclis’in hayat pahalılığı yasası gündemiyle açılıncaya kadar askıya aldıklarını duyurmuştu. Sendikalar, bunun yanında, son oturumda kalınan yerden devam edilmesi halinde yeniden genel greve gidecekleri uyarısında bulunmuştu.