Cumhuriyet Meclisi’nin 574 milyon 345 bin TL'lik bütçesi oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde bu sabah 11.55’te başlayan görüşmeler, gece saat 22.35’te tamamlandı.

- Talat

Bütçe üzerine ilk olarak söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, meclis tarihinin en yüksek reytingli yayınlarını yaşadıklarını kaydetti, Meclis Başkanlığı seçim sürecine değinerek eleştirilerde bulundu.

Meclis Başkanlığı seçim sürecinin zorlu geçtiğini anımsatan Talat, o süreçte hoş olmayan ve istenmeyen görüntülerin yaşandığını söyledi.

“Çoğunluğa sahipseniz diye her istediğinizi yapamazsınız.” diyen Talat, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

CTP’li hiçbir milletvekilinin bu gerginliklerin yaşanmasından mutlu olmadığını ifade eden Talat, “Sizden çok özür dilerim ki sizi hukuk yoluna döndürdük, hukuk yoluna mecbur bıraktık.” dedi.

Talat, Bütçe Komitesi toplantısına bazı bakanlar ve komite üyeleri dışında hükümete mensup milletvekillerinin katılmadığını dile getirdi.

“Biz muhalefette olmamıza rağmen çalışıyoruz, ama siz çalışmıyorsunuz.” ifadesini kullanan Talat, çalışmayanın Meclis'teki hükümet sıraları olduğunu söyledi.

- Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da Meclis Başkanlığı seçim sürecine değindi ve hükümet krizinin meclis krizi olarak satılmaya çalışıldığını ifade etti. Solyalı, “2024 yılı içerisinde parlamenter sistemin tartışılacağı alana kadar kayan bir riskin konuşabilecek boyuta getirildiğini gördük.” dedi.

Meclis başkanlığının güven kaybını sıfırlaması gerektiğini belirten Solyalı, eleştirilerde bulundu.

Komitelerin çalışmalarıyla ilgili ciddi bir tavrın geliştirilmesinin gerekli olduğunu ifade eden Solyalı, “Parlamenter sistemde hükümetin dediği olacak diye bir şey yoktur. Meclis kendi ağırlığını hükümet üstünde hissettirecek. Meclis, hükümetin meclisi değildir. ” diye konuştu.

- Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre de eleştirilere yanıt verdi, izaz ikram konusuna değindi.

En son kantini işleten kişinin halen alacağı olduğu dile getiren Töre, “Benim dönemimde yapılan tasarruf kadar tasarruf yapılmadı.” diye konuştu.

Kendi dönemiyle ilgili bilgiler aktaran Töre, yerli üretimi her zaman desteklediğini de ifade etti.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de meclisin ülke siyasetinin “tezahür ettiği yer” olduğunu söyledi.

Meclis tarihinde son iki yıldır yaşananların eşi benzeri olmadığını kaydeden Şahali, “Bu yıl yaşadıklarımız geçtiğimiz yıl yaşananların unutulmasını fazlasıyla sağladı.” dedi.

Muhalefet olarak yasama faaliyetinin tamamında aktif olarak yer aldıklarını belirten Şahali, gazeteci Ali Kişmir’in davasına değindi.

“Yargıya müdahale çok tehlikeli bir şeydir.” ifadesini kullanan Şahali, parlamentonun kollektif bilinçle yönetildiğini söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Meclise itibarının geri kazandırılması gerektiğine değinen Şahali, bazı eleştirilerde bulundu.

- İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de “meclisin saygınlığı ve itibarı” meselesine değindi.

“Şu anda halkın arasında dolaştığınız zaman meclisin itibarının ve saygınlığının çok önemli ölçüde erozyona uğradığını işitirsiniz. Aslında meclisin itibarını ve saygınlığını sarsarak kendi beceriksizliğinizin ve yapamadıklarınızın üzerini örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Tam olarak yapılan budur.” diyen İncirli, hükümete eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin devletin kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten İncirli, Meclis Başkanlığı seçim sürecine değindi.

“Hukukun üstünlüğü meselesi göz ardı edeceğimiz bir mesele değildir.” şeklinde konuşan İncirli, kurumlar üzerinde siyasi baskı kurulmaması gerektiğini söyledi.

- Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da UBP grubunun büyük bir bölümünün komitelerde görev aldığını dile getirdi.

UBP’nin aktif olarak komitelerde olduğunu kaydeden Atun, yasaların geçmesinde muhalefetin, iktidar partisinin ve bağımsız vekillerin emek ve gayretleri olduğunu söyledi.

- Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’in davasıyla ilgili sürece değindi, hükümeti eleştirdi.

Hükümet üyelerine sorular yönelten Özuslu, “Susma hakkına da saygımız vardır. Toplum, sizin susma hakkını kullanmanızın hesabını soracaktır.” dedi.

“İfade özgürlüğü umurunuzda değildir. Susturacak mısınız herkesi? Kara leke sürülürse sizin yüzünüzden sürülecek.” diyen Özuslu, hukukun üstünlüğünü “gerçekten” uygulamanın önemine dikkat çekti.

Özuslu, “Basın özgür olmalıdır, düşünce üretmelidir. Burası her görüşün savunulacağı bir yerdir. Umarım ki çarşambadan sonra bir gazetecinin tutuklu yargılanma sürecine girmeyiz. Ben her şeye rağmen bu ülkede yargının bağımsızlığına sonuna kadar inananlardan biriyim ve inanmaya da devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Özuslu, Meclis Başkanlığı seçimi kriziyle ilgili süreçte yaşananlara değinerek eleştirilerde bulundu.

Meclis'te bu tür olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini dile getiren Özuslu, “Meclis demokratik bir biçimde çalışacak. Biz, her ortamda görevimizi yapacağız.” dedi.

- Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da meclisi yakından ilgilendiren dört düzenlemeyle ilgili konuştu.

Bakanlar Kurulu’ndan Ercan Havaalanındaki eylemi yasaklamak amacıyla yasa gücünde bir kararname geçirdiğini ifade eden Erhürman, 8 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara değindi. Hükümetin Anayasa’ya aykırı düzenleme yaptığını kaydeden Erhürman, eleştirilerde bulundu.

“Meclis açıkken Yasa Gücünde Kararname çıkması abestir. Bu meclisin de bay-pas edilmesi demektir.” diyen Erhürman, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili yapılan düzenlemeye de değindi.

Erhürman, “Yerel yönetimlerle ilgili Anayasa’da 119’uncu madde var. Bu kurumların karar organları, seçimle gelen organlardır.” diye konuştu.

Uluslararası sözleşmeler konusuna değinen Erhürman, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine atıfta bulundu.

Erhürman, “Basın özgürlüğü sadece basın mensuplarının özgürlüğü değildir. Bütün toplumun özgürlüğüdür.” ifadelerine yer verdi. Siyasetçilerin ve devlet yöneticilerinin eleştirilmesini doğal bulduğunu kaydeden Erhürman, “Bir makama oturduysanız eleştiriye açık olacaksınız, bütün toplumu kucaklamayı bileceksiniz.” dedi.

“Polis devleti denilen şeyin hep yanlış anlaşıldığı bir noktadayız.” şeklinde konuşan Erhürman, polis devletinin hukukta hukuk devletinin karşıtı olan devlet modeli olduğunu ifade etti.

- Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, havalimanında sendikanın grevinin ertelenmesiyle ilgili konuştu, eleştirilere yanıt verdi.

“Gerçekten üzülüyorum. Sendika, bir siyasi parti gibi davranıyor.” diyen Arıklı, sendikanın grev kararlarının içeriği hakkında konuştu.

Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’in davasına da değinen Arıklı, köşe yazısıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

- Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, Arıklı’nın bazı ifadelerini eleştirdi.

Bir kez daha Yasa Gücünde Kararname konusuna değinen Erhürman, “Hukuk denilen bir şey vardır. Bir gün size de lazım olur.” dedi.

- Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de bazı soruları ve eleştirileri yanıtladı.

Meclis Başkanlığı divanı konusuna değinen Öztürkler, “Meclisin üretkenliği, komitelerin çalışması bizler için önemlidir.” şeklinde konuştu.

Öztürkler, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi’nin bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı

Öte yandan, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı ile Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu görüşüldü. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarının üçüncü görüşmesinde açık oylama yapıldı ve tasarı 27 kabul , 8 ret ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul, yarın Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurumların bütçelerini görüşecek