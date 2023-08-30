Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eşi Emel Töre ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, resepsiyona katıldı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eşi Emel Töre ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
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