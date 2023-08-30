Casino işletmecilerinin deprem bölgesine nakit yardımları 16 milyon liraya ulaştı Casino işletmecilerinin deprem bölgesine nakit yardımları 16 milyon liraya ulaştı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eşi Emel Töre ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.