Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’ndaki yonca kavşağı temel atma törenine katıldı.

KKTC’nin 41 yaşında genç bir devlet olduğunu belirten Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın KKTC’ye özgürlüğü ve güvenliği getirdiğini söyledi.

Altyapının da önemli olduğunu belirten Töre, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin yapılmakta olduğunu anımsatarak, yolların yapıldığını, anavatan Türkiye’den deniz altından su getirildiğini, elektrik getirilmesi için fizibilite çalışması yapıldığını söyledi.

“Bize soruyorlar ‘neyiniz var?’ Bizim Türkiye'miz Türk milletimiz var. KKTC’miz vardır, ay yıldızlı bayrağımız, özgürlüğümüz, güvenliğimiz var, kahraman Türk ordusu var, Mücahitlerimiz var” diyen Töre, geleceğe güvenle baktıklarını belirtti.

Töre, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'ne güvenilemeyeceğini söyleyerek, Gazze’de yaşanan katliamlara değindi.

Çok sayıda ülkenin Filistin’i tanıdığını ancak Gazze’deki katliamın durdurulamadığını dile getiren Töre, “Bizi sadece Türkiye tanıyor ama kimse kılımıza dokunamıyor. İşte Türkiye farkı” dedi.