Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Thalassemia Derneği’nin 48. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılarak, kan bağışı çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler burada yaptığı konuşmada, derneğin toplum sağlığını korumak, thalassemia hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve ihtiyaç sahiplerine umut olmak için uzun yıllardır özverili bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Kısa süre sonra açılışı yapılacak ve Cumhuriyet Meclisi bünyesinde hizmet verecek olan sağlık odasında da kan bağışında bulunacaklarını belirten Öztürkler, yapılan çalışmaların toplumsal duyarlılık ve dayanışmanın en güçlü örneklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürkler, derneğin çalışmalarının yalnızca hastalara değil, tüm topluma hizmet ettiğini kaydederek, eğitim faaliyetleri, bilinçlendirme kampanyaları ve gönüllü desteklerin ortak bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Öztürkler, bu sorumluluğu paylaşmaya ve derneğin projelerine destek vermeye davet etti. Kan bağışının insan hayatı için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Öztürkler, her bağışın bir hastaya yaşam, bir aileye umut verdiğini söyledi.

Başkan Öztürkler, derneğin 48 yıllık mücadelesinde emeği geçen gönüllülere, sağlık çalışanlarına, bağışçılara ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, “Nice yıllara, daha güçlü bir dayanışma ve daha sağlıklı bir gelecek için” dedi.