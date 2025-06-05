Cumhurbaşkanlığı, mikroplastik kirliliğinin, halk sağlığını ve ekosistem dengesini bozma riski taşıdığına dikkat çekerek, “Unutmayalım, birlikte hareket edersek, doğamız bizimle nefes almaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın, iklim değişikliğiyle mücadele ve plastik kirliliğini önleme konusunda uzun bir süredir farkındalık çalışmalarını desteklediği ifade edilen mesajda, yeni Cumhurbaşkanlığı binasında da çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, geri dönüşümü destekleyici altyapı sistemlerinin kurulması ve enerji ile su tasarrufuna yönelik önlemlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

-2025 yılı teması “Plastik Kirliliğiyle Mücadele”

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün 2025 yılı temasının “Plastik Kirliliğiyle Mücadele” olduğu ve çevresel sorunların çözümünde acil kolektif adımların gerekliliğine dikkat çektiği kaydedilen mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ve plastik kirliliğini önleme konusundaki çalışmaları desteklemekteyiz” denildi.

Adanın, eşsiz endemik bitkileri, kıyı sulak alanları, orman dokusu ve zengin biyoçeşitliliğiyle Akdeniz’in nadide doğa miraslarından biri olduğu vurgulanan mesajda, bu zenginliğin, plastik atıkların doğaya, deniz canlılarına ve su kaynaklarına verdiği zararla tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.

-“Mikroplastik kirliliği, halk sağlığını ve ekosistem dengesini bozma riski taşıyor”

Açıklamada, “Bilinçsizce doğaya bırakılan plastikler, özellikle deniz kaplumbağaları, balıklar ve kuşlar için ölümcül tuzaklara dönüşmektedir. Mikroplastik kirliliği, su kaynaklarımızı da etkileyerek halk sağlığını ve ekosistem dengesini bozma riski taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte artan sıcaklıkların, kuraklık ve aşırı hava olaylarının da çevresel sorunları derinleştirdiği belirtilen mesajda, bu noktada, doğal alanların ve yeşil altyapının korunması ve artırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

-“Lefkoşa Kent Parkı çok değerli bir adım”

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin hemen yanında yer alacak olan ve yapımı tamamlanma aşamasındaki yaklaşık 450 bin metrekarelik yeni Lefkoşa Kent Parkı’nın bu bağlamda çok değerli bir adım olduğu kaydedilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Yakında halkımızın kullanımına sunulacak bu büyük yeşil alan; iklim değişikliğine uyumlu peyzaj uygulamalarıyla su tasarrufuna katkı sağlamayı, biyoçeşitliliği desteklemeyi ve şehir içi ısı adası etkisini azaltarak, sağlıklı yaşam ortamları sunmayı hedeflemektedir. Kent içi yeşil alanların artırılması, iklim değişikliğine karşı en etkili uyum stratejilerinden biridir ve bu alanda atılan her adım geleceğimize yapılan bir yatırımdır.”

Mesajda, Cumhurbaşkanlığı’nın, plastik kirliliğini önlemek, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve doğa temelli çözümler üretmek adına tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve halkla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.

-“Birlikte hareket edersek, doğamız bizimle nefes almaya devam edecek”

Çevre Günü vesilesiyle tüm yurttaşların, plastik kullanımını azaltmaya, doğaya karşı sorumluluk almaya ve iklim krizine karşı yeşil adımlar atmaya davet edildiği mesajda, “Unutmayalım, birlikte hareket edersek, doğamız bizimle nefes almaya devam edecek” denildi.