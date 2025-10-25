Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıslı Türkleri de ilgilendiren bir konu olan kayıp şahıslar konusunu tek taraflı bir yaklaşımla ele alıp, çarpıtmanın KŞK'nın başarılı faaliyetlerine gölge düşürdüğüne dikkati çekerek, bu insani konunun siyasete alet edilmesi çabalarından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Parlamentosu binasında yer alacak bir anıt için Avrupa Birliği 2026 bütçesinden fon ayıran bir değişiklik önergesinin kabul edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı

Açıklamada, 1963-1974 yıllarını kapsayan dönemde ortaya çıkan kayıp şahıslar konusunun yalnızca Kıbrıslı Rumları değil Kıbrıslı Türkleri de etkileyen insani bir husus olduğuna işaret edildi.

Her iki halktan kayıp şahısları bulmak amacıyla kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) görev yönergesinde bu hususun açıkça ifade edildiği ve çalışmaların da bu yönde yürütüldüpü kaydedildi.

Açıklamada, "Hal böyleyken, Kıbrıs’taki kayıp şahıslara ilişkin konular tek taraflı bir yaklaşımla ele alınmak ve çarpıtılmak suretiyle, Avrupa Parlamentosu binasında yer alacak bir anıt için Avrupa Birliği 2026 bütçesinden fon ayrılmasını öngören bir değişiklik önergesinin kabul edilmiş olması çok hatalı bir tutum teşkil etmektedir" denildi.

KŞK’nın sonuç alıcı faaliyetlerinin devamının, politize edilmeden çalışmalarını sürdürebilmesinden geçtiği belirtilerek, bunun

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, ilgili tüm taraflarca birçok kez vurgulandığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Siyasi saiklerle kabul edilmiş olan bahse konu önerge bu ana prensibi açıkça ihlal etmekte ve KŞK’nın başarılı faaliyetlerine gölge düşürmektedir. Tüm bu olgular ışığında, söz konusu yanlıştan bir an önce dönülmesi ve bu insani konunun siyasete alet edilmesi çabalarından vazgeçilmesi çağrısı yapar, bu hususta tarafımızca gerekli tüm girişimlerde bulunulacağını duyururuz"