Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde 12-13 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Yaşlı Hakları Çalıştayı’nda” çıkan sonuç raporu ve eylem planının kısa vade birinci değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda dün düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt, Cumhurbaşkanı Çocuk Aile Komite Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden uzmanlar katıldı ve eylem planı sonucuna göre başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Toplantının açılışına katılarak bir konuşma yapan Sibel Tatar, Yaşlı Hakları Çalıştayı’nın amacına ulaşması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Çalıştay sonuç raporu ve eylem planı açıklandıktan sonra ilgili kurumların yaptığı çalışmaların ne aşamada olduğuyla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısının önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, eylem planında bulunan hedeflerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak ilgili kurumlara yürütecekleri çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sibel Tatar, kurum temsilcilerine ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.