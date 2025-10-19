Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 53.19 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00’e kadar devam edecek.

YSK’dan verilen bilgiye göre saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle: “Lefkoşa: %54.28, Gazimağusa: % 51.87, Girne: 52.70, Güzelyurt: % 51.77, İskele: % 54.06 ve Lefke: % 54.43.”

Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.