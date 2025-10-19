(Kamalı Haber) - Mağusa’da yaşanan ve ülkede infiale neden olan bıçaklı saldırı olayının zanlıları baba Mustafa Kılıçkını ve oğul Furkan Kılıçkını tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Ali Gencer, 18 Ekim’de, saat 19.50’de, St .barnabas ile Eyva çemberleri arasındaki cepte, zanlılar ile müşteki İbrahim Aşık’ın, araç içerisinde oldukları esnada, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında, zanlı Mustafa Kılıçkını'nın tasarrufunda bulundurduğu 23 santim uzunluğundaki bıçağı, İbrahim Aşık’ın sağ boyun kısmına saplayarak kestiğini, zanlı 2 Furkan Kılıçkını’nın ise henüz tespit edilemeyen ateşli silahı müştekiye göstererek, katle teşebbüs suçunu işlediklerini açıkladı. Zanlıların, olayın hemen akabinde, müştekinin 80 bin sterlin parası ile aracını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığını anlatan polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, zanlıların Ercan Havalimanı çemberinde yakalandığını açıkladı. Polis, zanlı Mustafa Kılıçkını'nın olayda kullandığı bıçağın çantasında bulunduğunu, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak bir çok ifadenin bulunduğunu ve aranan emarelerin olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mahkeme, zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.