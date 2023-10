Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında KKTC’nde bulunan Kastamonu Kıbrıs Gazileri heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde, gazilere hitaben konuşan Başkan Töre, Barış Harekatı sonrası gelinen süreçte Kıbrıs Türklerinin artık bir devleti olduğuna işaret ederek bu devlete herkesin sahip çıkmasının asli görevi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Türk ordusunun bedenlerinde can, damarlarındaki kan olduğunu söyleyen Töre, Uluslararası camianın gösterdiği her türlü haksızlığa rağmen Kıbrıs Türklerinin her zaman kararlılık gösterdiğini belirtti.

Gazilere şükran duygularını ileten Başkan Töre, Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs’ın Girit ya da 12 adalar gibi bir duruma düşeceğini vurguladı.

KKTC’nin aziz şehitler ve gaziler ile mücahit ve Mehmetçiklerin eseri olduğunu kaydeden Başkan Töre, kendilerine bırakılan bu emaneti en iyi şekilde koruyacaklarını kaydetti.