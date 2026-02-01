Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı.

Festivalde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Karadeniz ve Akdeniz kültürlerinin buluşması ve kaynaşmasının önemine vurgu yaparak, asıl önceliğin bu topraklarda yaşayan çocukların kardeşliği ve eşitliği olduğunu ifade etti.

Bu kardeşliği ve eşitliği sonsuza kadar korumanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bu topraklarda doğan tüm çocukların dolaşım özgürlüğü açısından eşitsizliğinin giderilmesi için Kıbrıs sorunundaki görüşmelerde konuyu gündeme getirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında annelerinin, babalarının ya da dedelerinin nerede doğduğuna bakılmaksızın, bu toprakların çocuklarının, kardeş ve eşit olduğunu ve bu bağı ise kimsenin bozamayacağına dikkat çekti.

Bugünün siyaset yapma günü olmadığını, festivalin kucaklaşma, birlik ve dayanışma günü olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bugün kültürlerin buluştuğu, gönüllerin birleştiği bir gündür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Karadeniz’den gelen misafirlere, büyük özveriyle çalışan dernek yöneticilerine ve festivale katkı sunan herkese teşekküllerini sundu.