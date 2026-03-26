Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne ziyareti kapsamında Çarşamba Pazarı ile Beycanlar Çarşısı’nı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerinin ardından Girne’ye bağlı muhtarlarla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Girne’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Erhürman, Girne Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen halk buluşmasında da yurttaşlarla bir araya gelirken, ziyaretlerinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul kendisine eşlik etti.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda görev süresinin 5’inci ayını doldurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, geçen sürede yaptığı çalışmalar ve temaslar hakkında bilgi verdi.

- İçte ve dışta yoğun çalışma ve temaslar

Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs sorunuyla ilgili yürüttüğü çalışmalardan söz eden Erhürman, dış temaslar kapsamında büyükelçiler, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığının iç meselelerde de yetki sınırları çerçevesinde aktif çalışmalar yürüttüğünü; oluşturulan heyet aracılığıyla yurttaş başvuruları ile talep ve isteklerin değerlendirildiğini kaydetti.

Yasama faaliyetlerinin yakından takip edilmesi gerektiğine de işaret eden Erhürman, bazı yasaların Meclis’e, bazılarının ise Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiği ifade etti.

İlk 4 ayda dış temasların yoğun geçtiğini de dile getiren Erhürman, önemli ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin ortaya koydukları 4 maddelik metodolojiyi anlattıklarını vurguladı.

Erhürman, konuşmasının devamında, “karma evliliklerden” doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkını, yeni geçiş noktalarının açılmasını ve Metehahan’daki geçişlerde yaşanan sıkıntıların hafifletilmesine yönelik önerileri Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler yetkilileriyle paylaştıklarını söyledi.

- “Akıl ve barış vurgusu”

Dünyadaki son gelişmeler ve savaş ortamıyla ilgili de konuşan Erhürman, güvenlik endişelerinin yanında ekonomik endişelerin de ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman şöyle devam etti:

“Barış dili kavramı önüne akıl dilini de koyuyorum. Bu meselede galeyana gelecek halk değiliz. Önce akıl diyorum ve tabii ki barış diyorum. Ama önce akıl diyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon içerisinde davranarak, halkın güvenliğini sağlamak ve ekonomisini korumakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bugüne kadar bu konuda yaptığımız her açıklama, attığımız her adımla bu anlayış çerçevesinde ortaya konuldu”

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının hayvancılığa büyük zarar verdiğini ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınan tedbirlerle hastalığın hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını aktaran Erhürman, KKTC’de hastalık görülür görülmez Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Rum lider Nikos Hristodulidis’e bilgi verildiğini; ancak karşı tarafın aynı yaklaşımı göstermediğini ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini söyledi. Erhürman, Rum tarafından aşı talebi gelmesi üzerine ertesi gün Güney Kıbrıs’a 60 bin aşı gönderildiğini kaydetti.

- “Her türlü iyi niyetli yaklaşımı sergilemeye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ettiklerinin de altını çizen Erhürman, bu çözümün gerçekleşmesinin bir numaralı koşulunun da siyasi eşitlik meselesinin halledilinceye kadar iyi niyetli yaklaşımı sergilemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, teknik komitelerde ve güven yaratıcı önlemler çerçevesinde her türlü iyi niyetli yaklaşımı sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.