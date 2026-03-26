Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hayat pahalılığı ödeneğinde yapılmak istenen düzenlemeyle krizin faturasının dar gelirlilere, emekçilere ödetileceğini savunarak, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ülkeyi kötü yönetmeye devam ettiğini, her alanda sıkıntıların artarak, sürdüğünü ileri sürerek, alınan kararlar, yapılan yasal değişikliklerin halkı yok oluşa sürüklediğini iddia etti.

-“Tüm sendikalar yarın bir araya gelecek”

Son olarak "kriz bahane edilip, hayat pahalılığında yasal değişiklik yapmak için adım atıldığını" belirten Eylem, bu adımın, krizin faturasının dar gelirlilere, emekçilere ödetileceği anlamına geldiğini savundu. Eylem, bu adımla ilgili tüm sendikaların yarın bir araya geleceğini kaydetti.

"Halka ait kurumların, orman arazilerinin, kıyıların ve dağların peşkeş çekilip, rant elde edildiğini, tüm karar ve politikaların sermayeden yana kullanıldığını, halkın yoksulluğa mahkum edildiğini" öne süren Eylem, bu anlayışın “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Mücadeleyi sürdüreceklerini, kavgayı büyüteceklerini ifade eden Eylem, bu düzeni kabullenmeyeceklerini kaydetti.