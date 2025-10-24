Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen ant içme töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, anıt özel defterini imzaladı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Erhürman, anıt özel defterine şöyle yazdı:

“Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en büyük ilham kaynağı olan büyük bir lider olarak; Kıbrıs Türk halkının derin bağlarla ve gönülden bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu sıfatınızla, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde gösterdiğiniz eşsiz liderlik, kurduğunuz Cumhuriyet ve 100 yılı aşkın bir süredir bizlere yol gösteren ilke ve devrimleriniz, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs Türk halkı için de daima bir rehber olmuştur.

Kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle; halkımızın huzuru, güvenliği ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”