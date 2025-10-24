LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi.

Panel süresince meme kanseri konusu, multidisipliner bir bakış açısıyla ele alındı. Etkinlikte, hem bilimsel hem de klinik çalışmaların önemi vurgulanarak, meme kanserinde farkındalığın ancak disiplinler arası bir yaklaşımla artırılabileceği ifade edildi.

Panelde erken tanının önemi ele alındı

Panelde konuşan LAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rasime Kalkan, meme kanserinde tıbbi genetiğin rolüne dikkat çekerek, genetik çalışmaların erken tanı ve bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri geliştirmede büyük önem taşıdığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ertay ise, meme kanserine ilişkin moleküler düzeydeki araştırmaların erken tanı ve hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını ifade etti. Prof. Dr. Lema Tavlı, patoloji laboratuvarlarının kullanımının meme kanseri teşhisinde temel bir basamak olduğunu vurgularken; Cengiz Topel Hastanesi’nden Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp, radyolojinin tanı sürecindeki önemine değindi. Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu ise, meme kanseri teşhisinden sonraki cerrahi müdahale sürecinin hem tedavi başarısı hem de yaşam kalitesi açısından belirleyici olduğunu dile getirdi.

Panelin sonunda tüm konuşmacılar, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığına dikkat çekti. Katılımcılara, düzenli taramaların ve kendi kendine meme muayenesinin önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.

Etkinlik, Lefke Avrupa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin toplum sağlığına katkı sağlayan bilinçlendirme çalışmaları kapsamında büyük ilgi gördü