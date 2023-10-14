Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın beraberindeki heyetle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaret, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “İşgal Rejiminden Azerilerle Oyunlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, KKTC’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden söz ederek, Azerbaycan’la bir izlenim yaratma oyunu oynadığı iddiasında bulundu.

Haber Politis gazetesinde “Mücadelemizde Hiçbir Zaman Yalnız Değiliz- Tatar Bakü’de Kıbrıslı Türklerin Doğuştan Gelen Egemenliğinden Söz Etti”, Haravgi’de ise “Tatar Bakü Ziyaretini Tarihi Olarak Nitelendirdi” başlıklarıyla yer buldu.