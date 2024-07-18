Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a Vakıf tarafından hazırlanan ve Günaydın gazetesinin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili fotoğraf ve haberlerinden oluşan derlemeleri içeren dergi takdim edildi. Kabulde eski Kurucu Meclis Üyesi Prof. Dr. Ata Atun da yer aldı.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde, Samtay Vakfı'nın anlamlı bir çalışmayı hazırlamasının Kıbrıs Türk tarihinin ve milli davanın gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir çalışma olduğunu söyledi ve hazırlanan çalışma için teşekkür etti.