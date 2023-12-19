Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dr. Çağın Zort tarafından “Kıbrıs Ağzının Genel Fonetik ve Morfolojik Yapısı”, “Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Meşale İbrahim Zeki Burdurlu” ve “Kıbrıs Türk Edebiyatı Üzerine Bildiriler-Makalaler” isimli kitaplar takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, araştırmacı yazar, akademisyen Dr. Çağın Zort, Kıbrıs Türk yazı arşivlerine kazandırdığı kitapları Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Kıbrıs Türk edebiyatı ve kültürüne kazandırılan araştırmaların önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk kültürü, ağzı, dili, tarihi ve adadaki varlığı ile karakter özelliklerini geleceğe taşımak adına ortaya çıkan eserlerden ötürü Dr. Çağın Zort’u kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Tatar, araştırmalar sonrası tüm bunların kitaplaştırılması ve gelecek nesillere kazandırılmasının önemine işaret ederek, bu çalışmaların akademik anlamda da fakültelerde okutulmasının, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması adına değerli bir çalışma olacağına inanç belirtti.

Değerli edebiyatçıların çalışmaları ile Kıbrıs Türk kültürüne yer verilen kitaplarda, kültürün kökleşmesi ve gelecek nesillere taşınması açısından önemli bir eser ve yazım olarak tarihe geçtiğini ifade eden Tatar, Çağın Zort’u tebrik etti.