Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, KKTC’de gazetecilerin çalışma koşullarında çok geri kalındığını söyledi.

Taçoy, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu önemli günde bir kez daha vurgulamak isterim ki, ülkemizde basın özgürlüğü konusunda sahip olduğumuz ileri noktayı, gazetecilerin çalışma koşulları ve hakları konusunda yakalayabilmiş değiliz. Hatta çok geride kaldığımızı da ifade etmek yanlış olmaz.” dedi.

Basın özgürlüğünün demokrasinin teminatı olduğunu kaydeden Taçoy, “Habere ne kadar özgürce ulaşabiliyor ve farklı görüşler ne kadar rahatlıkla ifade edilebiliyorsa o ülkede demokrasi ve insan hakları o kadar ileriye gider.” dedi.

Gazetecinin hakları ve gazeteciliğin itibarı devletin koruması altında olması gerektiğini kaydeden Taçoy, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de siyasetin haberin ve haberciliğin en temel konularından birisi olduğunu belirtti. Siyasetçi ile gazeteci arasında iletişim ve bilgi akışının hızlı ve doğrudan olmasının önemli olduğunu ifade eden Taçoy, “Ancak bunu yaparken bazı sınır ve kuralları unutmamalıyız. Özellikle son dönemde ülkemizde de gelişen internet imkanları ile hızla yaygınlaşan yeni medya unsurlarının doğru kullanımı hem gazeteciliğin itibarının korunması hem de toplumun habere ve bilgiye sağlıklı ulaşımı açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur.” dedi.

Gazetecilikte etik değerlerin etkin olduğu bir medyanın hayati önem taşıdığını ifade eden Taçoy, “Kıbrıs Türk halkının var oluşuna emek veren, geleceğine katkı koyan tüm basın emekçilerimizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü en içten duygularımla kutlarım.” dedi.