Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta Dairesi Müdürü olarak atanan Yakup İskender’i kabul ederek atama kararnamesini takdim etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, Posta Dairesi’nin bakanlık bünyesindeki en eski kurum olduğunu ancak daireyi çağın gereklerine uygun bir şekilde geliştirmek için bazı adımlar attıklarını belirterek Yakup İskender’e yeni görevinde başarılar diledi.

-Yakup İskender

21 Mart 1975 Trabzon Sürmene doğumlu olan Yakup İskender, ilkokul eğitimini Sipahi’de, ortaokul ve lise eğitimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. 1997’de Atatürk Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan İskender, askerliğini 1998- 1999 yıllarında yedek subay olarak yaptı. 1999’dan 2019’a kadar Karpaz Meslek Lisesi’nde tarih öğretmenliği, 2019’dan bugüne kadar da Mehmetçik Ortaokulu’nda müdür muavini olarak görev yapan Yakup İskender, evli ve iki çocuk babasıdır.