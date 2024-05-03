Ülke genelinde dün polis trafik ekiplerinin denetimlerinde 1657 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı 441 sürücü rapor edildi; 2 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 253’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 84’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.