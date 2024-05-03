Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor."