Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre’den döndü. Tatar Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, “Cenevre’de tarihi bir adım attık. Cenevre’deki çıkışımız dönüm noktasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve statüsünün tanımasıyla olabileceğini ifade eden Tatar, “Onay vermeyeceğimiz bir anlaşma olamaz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmamız beklenemez. Bu geleceğimiz için fevkalade tehlikeli bir sürecin başlangıcı olur.” diye konuştu.

Tatar, halkının iradesiyle yeni bir siyasetin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek yeni fikirlerini açıkça dile getirdiği Cenevre’deki sunumunun ve yeni fikirlerinin dünya basınında yer bulduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca neler yaşadığını, ambargolar altında haksızlığa uğradığını duyurduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede barış ve istikrar isteniyorsa Güvenlik Konseyi’nin değerlendirme ve düzenleme yapması ve Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar, “Müzakereden bir anlaşma çıkmazsa biz devletimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.