Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ombudsman müessesinin yasa gereği vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri değerlendiren bağımsız ve insan hakları bağlamında önemli bir müessese olduğunu belirtti.

Ombudsman müessesesinin Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer ülkelerden alınan davet üzerine devleti temsil edilmesinin ülke tanıtımı bakımından önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de insan hakları bakımından böyle saygın bir müessesenin bulunmasının önemine değindi.

Azerbaycan’da toplantıya katılan Ombudsman’ın şimdi de Katar’dan davet almasının önemli bir temsiliyet olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, başarılar diledi.

-Varol

İlkan Varol da Cumhurbaşkanı Tatar’a 6 aylık Ombudsman çalışmalarını içeren raporu sunarak, yurt dışı temsiliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.