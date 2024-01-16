Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliğine seçilen Prof. Dr. Remziye Terkan’a atama belgesini tevdi etti.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖDAK Başkanlığı’nda Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) tarafından 21 Kasım 2023’te Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan YÖDAK üyeliği seçiminde, 48 oyun 35’ini alarak YÖDAK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Remziye Terkan, atama belgesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan aldı.

YÖDAK üyeliğine seçilen Terkan’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK’ın KKTC üniversiteleri için, KKTC yükseköğretimi için çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, Terkan’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Terkan, “Bu önemli kurulda yer alabilmem için bana fırsat tanıyan değerli üyelerin bulunduğu ÜAKK’ya, üniversitelerimize, YÖDAK Başkan ve üyelerine ve de siz sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Yükseköğretimin gelişimine katkı koymak için çalışmalar yapmak bir ayrıcalık ve ayrı bir sorumluluktur. Görev ve sorumluluğumun bilincinde hareket edeceğime söz veriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin sonunda atama yazısını Terkan’a tevdi etti.