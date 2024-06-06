Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu-Mersinlik arasındaki ormanlık arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yangın bölgesinde bulunan Tatar, saat 19.15 sıralarında BRT TV’ye canlı telefon bağlantısında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da katkılarıyla ve geçmiş tecrübelerle tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla yangına hızlı müdahale edildiğini söyledi.

İki helikopterin devamlı alevlerin olduğu bölgeye su getirip boşalttığını kaydeden Tatar, tekrar alevlenme olmasın diye soğutma çalışmaları sabaha dek devam edeceğini vurguladı.

Ekip çalışması ve koordinasyonla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hava sıcaklığının 45 dereceye çıktığına işaret ederek, elektrik kablolarından çıkan kıvılcımların yangına neden olabildiğini kaydetti.

Tatar, Orman Dairesi, İtfaiye, KTBK, GKK, Sivil Savunma Teşkilatı, belediyeler yanında ciddi sayıda gönüllünün yangının söndürülmesi için çaba gösterdiğini vurgulayarak teşekkür etti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da yine BRT TV’de yaptığı açıklamada, sıcakların artmasıyla birlikte yangınların da sıklaştığını söyledi; dün de Çınarlı’da İncirli Mağara civarında yangın çıktığını hatırlattı.

Tatlısu- Mersinlik arasında başlayan yangının, erken müdahaleyle özellikle helikopterle erken müdahale sayesinde kontrol altına alındığını vurgulayan Çavuş, “Şu anda soğutma çalışmaları başladı. Hava kararmadan soğutma çalışmalarını da tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çavuş, çalışmalara sabaha kadar aralıksız devam edileceğini de bildirdi.

Halkı yangınlara karşı dikkatli olmaya, özellikle sigara izmariti atılmamasını, en ufak bir duman görüldüğünde itfaiye ve orman yangın ihbar hatlarının aranmasını isteyen Çavuş, sıcaklığın bugün bu bölgede 45 dereceye kadar yükselmesinin de önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, yangının çetin ve sarp bir bölgede başladığını, iş araçlarının açtığı yol sayesinde bölgeye gelebildiklerini, alevlere de ancak helikopterlerle müdahale edilebildiğini anlattı.

Çavuş, tüm imkanlarıyla yangını söndürmek için çalıştıklarını kaydederek benzer olaylar yaşanmasın diye tüm halkı duyarlı olmaya çağırdı.