Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve üyelerini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi değer ve uygulamaları ile var olduğunu belirterek, ülkede erken yaşlarda madde bağımlılığının gündemde olan bir konu olduğuna değindi.

Madde bağımlılığının azaltılmasına ilişkin çalışmaların önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yürütülen çalışmaları, yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun meşakkatli bir iş olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm fedakarlıkla devam eden çalışmaların, etkinliğini artırmak ve toplum içinde farkındalığı yükseltmek adına polis teşkilatı ile iş birliğinin önemine değindi. Alınacak olan tüm tedbirler ile birlikte toplum bilincinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, komisyon başkan ve üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ise, madde bağımlılığı ile ilgili ülkedeki son durumu değerlendirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yürütülen çalışmaların ve yazılan makalelerin kitaplaştırıldığını belirten Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kuzey Kıbrıs'ta Madde Kötüye Kullanımı: Trendler, Riskler, Müdahaleler” adlı kitabı takdim etti.