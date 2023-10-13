Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’deki resmi temaslarına diğer devlet başkanları gibi Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki Anıt Mezarını ziyaret ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Başbakan Ünal Üstel de eşlik etti.

Umummilli Lider Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk koyan Tatar, Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına da çiçek bıraktı.

-Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği’ni ziyaret

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’ndaki Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek, çelenk bırakıp, Anı Defteri’ni imzaladı.

Tatar ve Üstel, şehitlerin kabirlerine karanfil de bıraktı.

-Anı defteri

Cumhurbaşkanı Tatar, Anı Defteri’ne şunları yazdı:

“Yüce Türk Milleti’nin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirdiğim ilk ziyaretim vesilesi ile bugün manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyorum.

Bakü’nün kurtulmasıyla sonlanan çarpışmalarda 1918 yılında yazdığınız kahramanlık destanı ve kazandığınız zafer tarihe altın harflerle yazılmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlığı ve kutsal vatan topraklarının muhafazası için şehit düşerek makamların en yücesine eriştiniz. Türk ve Azerbaycan halkları, görev azmi, üstün cesareti ve dostluğuyla destan yazan siz aziz şehitlerimizi ilelebet minnet ve şükranla anacaktır.

Gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakârlık Azerbaycan ile olan kardeşliğimiz ve birliğimizin en somut göstergesidir. Bu fedakârlıktan aldığımız ilhamla, bir millet üç devlet inancıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Azerbaycan dostluk ve dayanışmasının her alanda daha da gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Azerbaycan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir köşesinde, vatan toprağı için canlarını düşünmeden feda eden kahraman şehitlerimiz ile Azerbaycan’ın tüm şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Ruhlarınız şad olsun.”