Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uksin Prizen Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC’nin önemli üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’yle yapılacak olan iş birliğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliğinin her iki üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş Kosova halkına sevgilerini iletti. İki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesinin önemli olduğunu ifade eden Tatar, KKTC halkının sesini duyurabilmesi adına atılacak adımların önemli bir gelişme olacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Kurulda Erdoğan’ın KKTC’yle ekonomik, diplomatik ve siyasi bağların geliştirilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bu bağlamda da yaşanan ziyaretin şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, bu tür münasebetlerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.