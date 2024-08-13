Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanındaki temsiliyetin önemine değindi.

Yurt dışında ana dilde eğitim alabilmenin gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çok büyük bir değer olduğunu belirtti. Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfını desteklerinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, maddi olarak bir beklentisi olmayan vakfın, sarf ettiği emek ve elde ettiği başarıların milli hizmet olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı ülke temsilcisi Abdullah Yılmaz da, çalışmaları hakkında bilgi vererek, evrensel değerleri benimseyen bir vakıf olarak çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.