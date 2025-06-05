Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayramların huzurun, dayanışmanın, sevgi ve barışın en önemli sembolleri olduğunu vurgulayarak tüm halkın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bu özel günlerin, dargınlıkların sona erdiği, şefkat ve merhamet duygularının yoğun şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu kaydeden Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı’nı her yıl artan bir inanç ve coşkuyla kutluyoruz. Bayramların özünde yer alan sevgi, affetme, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlere daha çok sahip çıkmalı; bizi biz yapan manevi değerleri gelecek nesillere aktarmayı en asli görevlerimizden biri olarak görmeliyiz. Bu manevi hasletleri çocuklarımıza ve gençlerimize aktaracağımıza olan inancımı özellikle vurgulamak isterim.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı bu müstesna günde; kırgınlıkların sona ermesini, küskünlerin barışmasını, sağlık sorunları yaşayan kardeşlerimizin şifa bulmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum.

Adalet, sevgi ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bu anlamlı bayramda, geleceğe umutla bakıldığında tüm zorlukların ve sıkıntıların dayanışma ve sorumluluk bilinciyle aşılacağına yürekten inanıyorum.

Bugün, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntıların en kısa sürede aşılması adına devletimizin gereken adımları kararlılıkla atacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”