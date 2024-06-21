Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, derneğin kurulduğu günden itibaren büyük hizmetler verdiğini belirterek, talasemi hastası bireylerin her zaman yanında olduğunu ve onlara yol gösterdiğini söyledi.

Derneğin yasal düzenlemelere vesile olduğunu anlatan Tatar, talaseminin azaltılmasında derneğin yönlendirmeler yaptığını ifade etti.

- Beşevlerli

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli de kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Beşevlerli, talasemi hastalarının 2004’ten beri kullandığı ancak kasım ayında değiştirilen ilaç konusunda bilgi verdi ve sıkıntılarını aktardı.