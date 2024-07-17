Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne katıldı, spor yazarlarının sporun gelişmesine katkı yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, her zaman sporun içinde olduğunu ve birçok farklı görevde bulunduğunu söyledi.

KTSYD’nin 41’nci kuruluş yıldönümünü kutladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kurulduğundan beri derneğe başkanlık edenleri kutladı. Lefkoşa’nın merkezinde KTSYD binasını kazandıran dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Sporcuları selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen kendini yetiştiren sporcuları tebrik etti.

Olimpiyata katılmaya hak kazanan atlet Buse Savaşkan’ı başarısından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası müsabakalara katılabilecek daha çok sporcunun yetişmesini temenni etti.

Sporda ilerleme sağlanması için alt yapı yatırımları yanında okullarda ve spor kurumlarında yapılacak çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, sporda engellerin aşılması ve gençlerin uluslararası alanda spor yapması için spor yazarlarının katkıları ve uluslararası münasebetlerin geliştirilmesinin gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ödül alanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, ödül almayanlara gelecek yıl için başarılar diledi.