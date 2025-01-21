Selimiye Camisi Ramazan’da ibadete hazır olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Selimiye Camisi’nin restorasyon çalışmalarını yürüten ekibi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı TAtar'a Cami’nin Ramazan’da ibadete hazır olacağı bilgisi verildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında Tatar’a bilgi verildi. Restorasyon çalışmalarının son aşamasına gelindiği ve Ramazan ayında caminin ibadete hazır olacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yapılan restorasyon çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Bayram namazını orada kılma temennisi

Kıbrıs’ın önemli ve tarihi bir camisi olan Selimiye Camisi’nin Osmanlıların Kıbrıs’ı fethinden sonra camiye dönüştürüldüğünü ve asırlardır önemli ibadet yeri olduğunu belirten Tatar, son 4 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, Ramazan Bayramı namazını orada kılma temennisinde bulundu.

Hatıralar barındıran Selimiye Camisi’nin KKTC’nin maneviyatına büyük güç kattığını ifade eden Tatar “İslam aleminin bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, ezan sesiyle mücadelesini sürdürmüştür” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik etti.