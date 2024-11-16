Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi heyetinde İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Milletvekili Başdanışmanı Muhammed Taha Piyade ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Akdağoğlu yer aldı.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin milli çizgide siyasetini sürdüren Saadet Partisi’ni ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Saadet Partisi’nin söylemlerini, düşüncelerini ve siyasetini takdir ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs davasının yürütülmesinde Türkiye’nin desteğiyle bugünlere gelindiğini, iktidar partisinin yanında diğer siyasi partilerin de desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta egemenliğe dayalı yeni bir milli siyaset izlendiğini anlatan Tatar, federasyon görüşülürken, egemenlik konusunda zafiyetinin olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne girmesiyle egemenlik konusunda Kıbrıs Türkü’nün sıkıntılar yaşayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, merkezde daha güçlü olanın daha fazla yetkiye sahip olacağını ve diğer taraf üzerinde tahakküm kuracağını kaydetti.

Karşı tarafın Kıbrıs’ı bir Helen Adası olarak gördüğünü aktaran Tatar, Avrupa Birliği içinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın birleştiğini bu nedenle federasyon görüşmenin anlamı olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nde sınır olmadığını, olası bir ortaklık devletinde Yunanistan’da yaşayanların Kıbrıs’a yerleşebildiğini, seyahat edebildiğini ancak AB içinde yer alamayan Türkiye’de yaşayanların ise Kıbrıs’a yerleşmeyeceğine işaret etti federasyonla birlikte adaletsizlik yaşanacağına dikkat çekti.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanan iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm siyaseti yürüttüklerini anlatan Tatar, iki devletin işbirliği sayesinde iki tarafın da fayda sağlayacağını kaydetti.

-Kaya

Saadet Partisi heyetinde İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya da konuşmasında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun selamlarını getirdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm önerilerine katıldıklarını ifade eden Kaya, iki devletli çözü siyasetin her platformda dile getirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı açıklamaları önemli ve değerli bulduklarını anlatan Kaya, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi yapılması ise çözümsüzlüğün artmasına neden olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan işbirliklerinin gelişmesi temennisinde bulunan Kaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olmasının ve burada yapılacak işbirliklerinin önemli olduğunu vurguladı.