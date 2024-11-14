Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta barış bulunduğunu, sadece bir anlaşmaya varmanın söz konusu olduğunu vurguladı ve Rum Yönetimi'ne mesaj göndererek gerçekleri görmeyi reddetmemelerini istedi.

Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi artık gerçekleri görmeyi reddederse, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini, iki eşit devlet statüsünü kabul etmezse, Türk askerinin adadan çıkmasında ve Türkiye’nin haklarından vazgeçmesinde ısrar ederse bu adada anlaşma olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen 2.Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

-Ergün: “TSK, Kıbrıs’ta hiçbir oldubittiye müsaade etmedi, etmeyecek”

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün kabuldeki konuşmasında, böylesi anlamlı bir günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmanın çok özel olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Orgeneral Ergün, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ta hiçbir oldubittiye müsaade etmedi, etmeyecek. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün yanındayız” dedi.

-Tatar: “Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türkü’nün egemenliği, özgürlüğü ve eşitliği için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Sizleri burada görmekten mutlu ve gururluyuz” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci yılının çok önemli olduğunu belirtti.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlandığını hatırlatan Tatar, “Yavru vatan, Anavatan ve Mavi Vatan’ın ne kadar önemli olduğu ortadadır” dedi.

KKTC'nin kuruluşu öncesinde yaşanan tarihsel süreci de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş önderliğinde KKTC’nin kurulması ile bağımsızlığın ve özgürlüğün ilan edildiğini kaydetti.

“Egemenlik hakkına binaen kurduk biz bu devleti ve o günden bugüne Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türkü’nün egemenliği, özgürlüğü ve eşitliği için çalışıyoruz” diye konuşan Tatar, şunları dile getirdi:

“KKTC, bütün Türk coğrafyasının Akdeniz’e açılan kapısı olarak temsil edilir. Büyük bir başarı öyküsü var burada ve bundan gurur duyuyorum. KKTC, Türkiye ile birlikte emin adımlarla yürüyor. Güney, artık gerçekleri görmeyi reddederse, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini, iki eşit devlet statüsünü kabul etmez, Türk askerinin adadan çıkmasını ve Türkiye’nin haklarından vazgeçmesinde ısrar ederse bu adada anlaşma olmaz. Barış bu adada var ve sadece bir anlaşma söz konusudur.”