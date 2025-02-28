Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ay” olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin yerine getirildiği ay olan Ramazan ayı için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet ve bereket ayı olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir.

Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu ayda kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyorum.”