Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kendi değerlerini, gelecek nesillere aktarmak adına bu coğrafyada mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak güçlü bir şekilde yer aldığını ifade etti.

Yıllardır her türlü ambargo, haksızlığa rağmen Kıbrıs Türk halkının, yılmadan mücadeleye devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi kültür, değer ve kimliğiyle varlığını yaşatma azmi içinde olduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim ve kültür altyapısının yanı sıra, kurum, kuruluşlarla da iş birliğinin önemli olduğunu ve mücadeleye katkı sağladığını ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, yürüttükleri projeler ve faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi ve Niğde’ye davet etti.