Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilci Güneş Onar da yer aldı.