Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın: "Yeni plaka düzenine geçiş Haziran sonu olabilir"

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, yeni plaka düzenine geçişin Haziran sonu gerçeklemesini öngördüklerini söyledi.

TAK’a açıklama yapan Ahmet Aydın, mevcut plaka düzeninin (iki harf üç sayı- AA 001) dolmak üzere olmasından dolayı Bakanlar Kurulu’nun plaka düzeninin iki harf üç sayı bir harf (AA 001 A) şeklinde olması yönünde karar ürettiğini belirtti.

Ahmet Aydın, şu anda verilen plaka numaralarının ZU ile başladığını, iki harfli plaka düzeninin sonuna gelinmesinin ardından satılacak araçlarda yeni sistemin uygulanmaya başlayacağını kaydetti.

İki harfli plakalar, yani mevcut plakalarda yenileme yapılmayacağını söyleyen Aydın, yeni düzene geçişin satışlara bağlı olarak Haziran sonu gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

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