Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı festivalin açılışını gerçekleştirdi ve konuşma yaptı.

Enfield bölgesinde yer alan festivale, Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk ve Türk toplumu temsilcileri, Birleşik Krallık Parlementosu eski üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Festival açılında, Hornsey Atatürk Türk Okulu folklor ekibi gösteri yaptı.

- Nafi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, açılışta yaptığı konuşmada, festivale katılan, destek veren herkese teşekkür etti. Nafi, festivalin bugüne gelmesinde emeği geçenleri andı.

Nafi, Kıbrıs Türk kültürünü İngiltere’de gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde, geçmişten aldıkları bayrağı en iyi noktaya taşıyacaklarını ve gençlere devredeceklerini kaydetti.

Gençlerin gelecek olduğunu, bu amaçla gençlere büyük önem verdiklerini belirten Nafi, festivalin birlik, mutluluk, paylaşmak ve kültür demek olduğunu söyledi.

- Smith



Birleşik Krallık Parlementosu eski üyelerinden Duncan Smith de, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun hakları için mücadele verdiğini, özellikle KKTC’ye direkt uçuşlar konusunda büyük destek verdiğini söyledi. Smith, festivale katılan herkese aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmesini diledi.

-Keskin

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de, özverili çalışma ve desteklerle gerçekleştirilen festivalin Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması adına önemine dikkat çekti.

Keskin, İngiltere’de yüz yıl öncesine dayanan ve dördüncü nesile ulaşan Kıbrıs Türk toplumunun varlığının her alanda başarılı olduğunu ve bunun gurur kaynakları olduğunu söyledi.

Festivalin, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve geleceğe taşınmasına olanak sağladığını ifade eden Keskin, konseyi kutladı, birlik beraberlik içerisinde devamını diledi.

-Ertaş



Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da, Londra’daki büyük Türk toplumu adına Cumhurbaşkanı Tatar’a festivale katılımından dolayı teşekkür etti.

Festivalin, Kıbrıs Türk toplumunun “burada biz de varız” demesi açısından önemli olduğunu ifade eden Ertaş, festivalin düzenlenmesinde büyük emek olduğunu ve yeni nesillere, geleceğe kültürün ve dilin aktarılması adına önemli olduğunu söyledi.

Ertaş, birlik beraberlik vurgusu da yaptı ve İngiltere’de KKTC ile Türk diyasporasının yükseleceğini kaydetti.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da, festivale katılan, birlik beraberliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, kültürün gelecek nesillere taşınmasının önemine işaret ederek, İngiltere’de dördüncü nesile ulaşan gelecek nesillere geçmişin anlatılmasının ve geleceğe emin adımlarla yürünmesinin görevleri olduğunu belirtti.

Gençlerin önemine işaret eden ve ailelerin geçmişte yaşananları genç nesillere aktarmasının önemine vurgu yapan Ataoğlu, bakanlık olarak bu çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ataoğlu, ambargolara rağmen ülkenin gelişmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların toprağından, kültüründen ve dilinden kopmaması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlere ve yeni nesillere verdikleri önemi anlatan ve birliktelik vurgusu yapan Ataoğlu, İngiltere’deki seçimlerde aday olan Kıbrıslı Türklere de destek belirtti.

Ülkeye ulaşımı kolaylaştırmak adına atılan adımları ve yapılan çalışmaları da anlatan Ataoğlu, ülkenin gelişmesi ve ambargoların kırılması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

-Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, festivalde yaptığı konuşmada, İngiltere’deki vatandaşlara, KKTC halkının sevgi saygı ve selamlarını iletti.

Tatar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, işbirliği, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır İngiltere’deki var olma mücadelesini anımsatan Tatar, bugün her alanda başarılı olan Kıbrıslı Türkleri kutladı.

Tatar, gelecek nesillere kültürü dili örf ve adetleri aktarmak için federarlık yapan okullara ailelere teşekkür ederek, gönül kültür ve milli değer bağlarını koparmayan herkese teşekkür etti.

Avusturalyadaki vatandaşlarla da bir araya geldiğini anlatan Tatar, Avusturalyaya turist olarak değil cumhurbaşkanı olarak gittiğini, orada da yüz binden fazla vatandaşın kültürünü yaşattığını kaydetti.

Kıbrıs Türkünün Türkiye’nin desteğiyle her alanda her yaşadığı yerde geliştiğini ve KKTC’ye sahip çıktığını ifade eden Tatar, devletin Kıbrıs Türk halkını bir birine bağladığını vurguladı.

Devleti yaşattıklarını ve geliştirmek için de büyük mücadele içinde olduklarını ifade eden Tatar, Uluslararası camia ile de her alanda birlikteliği sağlamak, gerçekleri anlatmak ve halkın varlığı için mücadele verdiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik hakları olduğunu işaret eden Tatar, Rum Yunan saldırıları sonrası barış harekatı ile devletin temellerinin atıldığını, Kıbrıs Türk halkının soylu bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Festivale katılan, destek veren herkese teşekkür eden Tatar, İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuşlar konusuna da değindi.

Direkt uçuşların sadece Kıbrıs Türk halkı için değil KKTC’de yaşayan İngilizler için de önem taşıdığını ifade eden Tatar, ambargoların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uluslararası topluma bu adaletsizliği anlattıklarını belirterek, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde, egemenlik ve devlet zemininde bir çözümü sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları da anlatarak, artık buna son verilmesi gerektiğini ve Kıbrıs sorununun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, seçimde aday olanlara da başarılar dilediği konuşmasında, parlamentoda Kıbrıs Türk halkının sesi olanların seçilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele dönemi, müzakere süreçleri ile son dönemde ortaya konan iki devletli çözüm siyaseti sonrası yaşanan gelişmeleri içeren video gösterimi yapıldı.

Daha sonra Türk okulları gösteriler ve müzik dinletisi sundu.

Festival açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile diğer yetkililer ve konuklarla stantları gezdi, anı fotoğrafları çekildi.