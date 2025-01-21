Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabuldeki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleğin gelişmesi adına yapılan yasal düzenlemelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu sayede boşlukların kapatıldığını, gerekli çalışmaların yapıldığını kaydederek, yasanın geçmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti

Bu mesleğin geliştirilmesinin, ekonomik yapının güçlenip, kayıt altına alınması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, mesleğin uluslararası kalitede icra edilmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Mesleki olarak gelişmenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Başkanı Niyazi Akman ise, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, birliğin en büyük destekçilerinden olduğunu ifade ederek, Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Gerekli düzenlemelerin yapılıp, yasanın geçtiği bilgisini veren Akman, yasanın gerekliliklerini yerine getirmek için özveri içerisinde daha çok emek vermeleri gerektiğini, bunu başarmak adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.