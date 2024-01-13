Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kuzey Irak’ta Pençe - Kilit operasyonu bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 Mehmetçiğin şehit düştüğü ve 7 askerin yaralandığını üzuntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatını kaybeden sehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağolsun."