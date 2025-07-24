Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Yayar başkanlığındaki KKTC Yurtseverler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının onurlu geleceği için verilen mücadelede Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemini dile getirdi.

KKTC’ye önemli yatırımlar yapıldığını belirten Tatar, altyapı yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının birliği, ekonomik olarak üretimin yanı sıra kültürel ve sanatsal değerleri için derneğin çalışmalarının önemine işaret etti.