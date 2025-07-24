Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yardım teklifini bir kez daha geri çevirdiğini belirterek, “Siyasi önyargılar, maalesef insani krizlerde dahi bir kenara bırakılmamaktadır” dedi.

Öztürkler, bu tutumun, sadece acı yaşayan Güney Kıbrıs'taki halkı değil, tüm ada halkını ve doğayı da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Meclis Başkanı Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ta günlerdir süren orman yangınlarının, bölgeyi derinden sarstığını ifade etti.

Öztürkler, “Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce ağacın yok olduğu, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı ve bazı köylerin boşaltıldığı bu felaket, hepimizin ortak yaşam alanı olan doğaya büyük zarar vermiştir. Ağaçlar, hayvanlar, insanlar… Ortak coğrafyamız adeta bir trajediye dönüşmüştür” dedi.

KKTC olarak, insani sorumluluğun bilinciyle, yangınla mücadeleye destek vermek üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yardım teklifi ilettiklerini belirten Öztürkler, “Ne var ki, bu teklif tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi, yine karşılıksız bırakılmıştır” dedi.

Bu durumun istisna değil, bir sürekliliğin parçası olduğunu ifade eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“2023 yılında Limasol’da yaşanan yangın sırasında da KKTC’nin sunduğu destek ‘yangın kontrol altında’ denilerek geri çevrilmişti. Yine aynı yıl yaşanan su krizinde KKTC’nin su paylaşım önerisi, ‘Türk suyuna muhtaç olmayız’ gibi siyasi bir söylemle reddedilmişti.”

-“Rum Yönetimi’nin bu tavrı, yıllardır süregelen dışlayıcı ve iş birliğine kapalı bakış açısının en net göstergesi”

Rum Yönetimi’nin bu tavrının, yıllardır süregelen dışlayıcı ve iş birliğine kapalı bakış açısının en net göstergesi olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Öztürkler, “Siyasi önyargılar, maalesef insani krizlerde dahi bir kenara bırakılmamaktadır. Bu tutum, sadece acı yaşayan Güney halkını değil, tüm ada halkını ve doğamızı da olumsuz etkilemektedir” dedi.

-“KKTC yardım elini uzatmaya devam edecek”

KKTC olarak, insani değerleri siyaset üstü bir ilke olarak görmeye devam edeceklerinin altını çizen Öztürkler, şunları kaydetti:

“Komşuluk hukukunun ve ortak yaşamın gereği olarak yardıma her zaman hazır olacağız. Ancak bu çağrımızın sürekli olarak cevapsız kalması, uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçmamalıdır. İnsani dayanışmanın siyasete kurban edilmemesi gerektiğine olan inancımızla, KKTC yardım elini uzatmaya devam edecektir.”