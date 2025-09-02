Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kahramanmaraş Edeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni kurulan derneğin hayırlara vesile olmasını temenni etti ve yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Derneğin kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmalarının önemine dikkat çeken Tatar, dernek başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda, Kahramanmaraş halkına selam ve iyi dileklerini iletti.

-Çetin

KKTC Kahramanmaraş Edeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Çetin ise, temmuz ayında kurulan derneğin vizyon ve misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi ve yürütülecek çalışmalara değindi.

250 üyesi bulunan derneğin, kültürel, ekonomik, sosyal alanda iş birliği içerisinde önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Çetin, kültürel değerlere sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde projelerini yürüteceklerini belirtti.